Експерт розповів про сценарій, за якого під час війни можуть обрати президента та владу на місцях
Теоретично під час російської війни українська влада може провести президентські та місцеві вибори. Однак голосування до Верховної Ради в таких умовах краще не проводити. Про це для тексту LIGA.net розповів глава ГО "Комітет виборців України" Олексій Кошель.
"Відповідно до Конституції, у наших умовах передбачена заборона на парламентські вибори. Ці ж норми поширюються також на президентські та місцеві вибори", – пояснив він.
Кошель також зазначив, що з нинішніми законами проведення виборів в Україні неможливе "ні зараз, ні через пів року, ні через рік".
Однак, хоча і є загальна неготовність законодавства до проведення голосування найближчим часом в умовах війни, глава КВУ вважає, що один варіант щодо виборів все-таки можливий.
Йдеться про гіпотетичний сценарій, у якому влада може ухвалити політико-правове рішення і де-факто провести вибори президента, ймовірно, навіть і місцевої влади, пояснив Кошель.
Проте він акцентував, що проведення виборів до Верховної Ради всупереч Конституції підірве їх легітимність, а з цим "не можна ризикувати в будь-якому разі".
Глава КВУ також зауважив, що незалежно від перспектив проведення виборів, законодавчу основу для першого голосування після війни необхідно готувати вже "на позавчора".
- Для цього ж тексту LIGA.net нардеп і глава зовнішньополітичного комітету Ради Мережко заявив, що розмови про проведення виборів є способом посилити позиції України у переговорах зі США.
