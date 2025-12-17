Експерт розповів про сценарій, за якого під час війни можуть обрати президента та владу на місцях

Глава КВУ розповів, що влада може ухвалити політико-правове рішення й фактично провести такі голосування

Теоретично під час російської війни українська влада може провести президентські та місцеві вибори. Однак голосування до Верховної Ради в таких умовах краще не проводити. Про це для тексту LIGA.net розповів глава ГО "Комітет виборців України" Олексій Кошель.

"Відповідно до Конституції, у наших умовах передбачена заборона на парламентські вибори. Ці ж норми поширюються також на президентські та місцеві вибори", – пояснив він.

Кошель також зазначив, що з нинішніми законами проведення виборів в Україні неможливе "ні зараз, ні через пів року, ні через рік".

Однак, хоча і є загальна неготовність законодавства до проведення голосування найближчим часом в умовах війни, глава КВУ вважає, що один варіант щодо виборів все-таки можливий.

Йдеться про гіпотетичний сценарій, у якому влада може ухвалити політико-правове рішення і де-факто провести вибори президента, ймовірно, навіть і місцевої влади, пояснив Кошель.

Проте він акцентував, що проведення виборів до Верховної Ради всупереч Конституції підірве їх легітимність, а з цим "не можна ризикувати в будь-якому разі".

Глава КВУ також зауважив, що незалежно від перспектив проведення виборів, законодавчу основу для першого голосування після війни необхідно готувати вже "на позавчора".