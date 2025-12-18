Джерело у Слузі народу: У Раді вже працюють над законодавством щодо виборів під час війни

Ілюстративне фото: Depositphotos

В Україні уже розпочалася робота над виборчим законодавством для проведення голосування під час російської війни, повідомив для тексту LIGA.net співрозмовник у президентській фракції Слуга народу.

За його словами, у Верховній Раді формують відповідну робочу групу, яку має очолити Олександр Корнієнко (перший віцепрем'єр та з 17 грудня очільник партії СН. – Ред.).

Водночас відповідальність за підготовку відповідних законів є чітко визначеною – у парламенті є комітет з питань місцевого самоврядування, який традиційно займається такими питаннями, розповів LIGA.net керівник громадської організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель.

"При комітеті сформована робоча група з експертів і нардепів, яка має значний досвід, але наразі ця робота активно не ведеться", – зауважив він.

Питання виборів та референдумів входить у межі роботи цього комітету, підтвердив Віталій Безгін, депутат від "слуг", що входить до його складу.

"Але якщо говорити про вибори під час війни, то ні – наразі роботи над таким проєктом не було", – акцентував він.

За його словами, законодавча підготовка проводилася винятково стосовно перших повоєнних виборів.

Тим часом Центральна виборча комісія не коментує тему виборів. У секретаріаті відомства пояснили LIGA.net, що говорити немає про що.

"У нас не змінилась нормативно-правова база. Країна в умовах воєнного стану, діє законодавство про воєнний стан", – зазначили у ЦВК.