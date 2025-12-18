Выборы в войну могут быть лишь имитацией, невозможны без обеспечения безопасности, говорит аналитик

Старший советник ОПОРЫ Коцюруба отметила, что выборы во время действия военного положения не могут называться волеизъявлением

Иллюстративное фото: Depositphotos

Выборы, проведенные во время российской войны, могут быть лишь имитацией. Голосование невозможно провести без обеспечения безопасности всех субъектов этого процесса со стороны государства. Об этом для текста LIGA.net заявила старший советник Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба.

Украинская конституция прямо запрещает проведение голосования во время действия военного положения – выборы, проведенные в таких условиях, не могут называться волеизъявлением, отметила аналитик.

Читайте также Возможны ли выборы во время войны? Объясняем Трампу на пальцах

"Ведь украинские выборы должны соответствовать международным стандартам и быть свободными, честными и настоящими", – пояснила она.

Выборы невозможно провести без способности государства гарантировать безопасность всех участников процесса – членов избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и избирателей, отметила Коцюруба.

Она акцентировала, что выборы – это не просто один день голосования.

Требования безопасности касаются также выдвижения кандидатов, возможности осуществления агитации, в частности встреч с избирателями, подготовки к голосованию, перевозки избирательных бюллетеней и непосредственно наблюдения за выборами, пояснила аналитик.

Также война накладывает дополнительные ограничения, по меньшей мере, в Украине действует комендантский час и протоколы безопасности во время действия воздушных тревог – и в таких условиях проведение выборов противоречит базовым принципам демократии, заявила Коцюруба.

"Именно агрессия России сделала президентские, парламентские и местные выборы невозможными", – подчеркнула аналитик.

То, что будет проходить во время войны, может быть лишь имитацией, а не настоящим голосованием в международном понимании, отметила она.