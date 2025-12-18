Вибори у війну можуть бути лише імітацією, вони неможливі без гарантування безпеки, каже аналітикиня

Старша радниця ОПОРИ Коцюруба зауважила, що вибори під час дії воєнного стану не можуть називатися волевиявленням

Ілюстративне фото: Depositphotos

Вибори, проведені під час російської війни, можуть бути лише імітацією. Голосування неможливо провести без гарантування безпеки всіх суб'єктів цього процесу з боку держави. Про це для тексту LIGA.net заявила старша радниця Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба.

Українська конституція прямо забороняє проведення голосування під час дії воєнного стану – вибори, проведені за таких умов, не можуть називатися волевиявленням, зауважила аналітикиня.

"Адже українські вибори повинні відповідати міжнародним стандартам і бути вільними, чесними та справжніми", – пояснила вона.

Вибори неможливо провести без здатності держави гарантувати безпеку всіх учасників процесу – членів виборчих комісій, кандидатів, спостерігачів та виборців, зауважила Коцюруба.

Вона акцентувала, що вибори – це не просто один день голосування.

Безпекові вимоги стосуються також висування кандидатів, можливості здійснення агітації, зокрема зустрічей з виборцями, підготовки до голосування, перевезення виборчих бюлетенів і безпосередньо спостереження за виборами, пояснила аналітикиня.

Також війна накладає додаткові обмеження, щонайменше, в Україні діє комендантська година та безпекові протоколи під час дії повітряних тривог – й у таких умовах проведення виборів суперечить базовим принципам демократії, заявила Коцюруба.

"Саме агресія Росії зробила президентські, парламентські та місцеві вибори неможливими", – наголосила аналітикиня.

Те, що буде проходити під час війни, може бути лише імітацією, а не справжнім голосуванням у міжнародному розумінні, зазначила вона.