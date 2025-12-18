Вибори у війну можуть бути лише імітацією, вони неможливі без гарантування безпеки, каже аналітикиня
Вибори, проведені під час російської війни, можуть бути лише імітацією. Голосування неможливо провести без гарантування безпеки всіх суб'єктів цього процесу з боку держави. Про це для тексту LIGA.net заявила старша радниця Громадянської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба.
Українська конституція прямо забороняє проведення голосування під час дії воєнного стану – вибори, проведені за таких умов, не можуть називатися волевиявленням, зауважила аналітикиня.
"Адже українські вибори повинні відповідати міжнародним стандартам і бути вільними, чесними та справжніми", – пояснила вона.
Вибори неможливо провести без здатності держави гарантувати безпеку всіх учасників процесу – членів виборчих комісій, кандидатів, спостерігачів та виборців, зауважила Коцюруба.
Вона акцентувала, що вибори – це не просто один день голосування.
Безпекові вимоги стосуються також висування кандидатів, можливості здійснення агітації, зокрема зустрічей з виборцями, підготовки до голосування, перевезення виборчих бюлетенів і безпосередньо спостереження за виборами, пояснила аналітикиня.
Також війна накладає додаткові обмеження, щонайменше, в Україні діє комендантська година та безпекові протоколи під час дії повітряних тривог – й у таких умовах проведення виборів суперечить базовим принципам демократії, заявила Коцюруба.
"Саме агресія Росії зробила президентські, парламентські та місцеві вибори неможливими", – наголосила аналітикиня.
Те, що буде проходити під час війни, може бути лише імітацією, а не справжнім голосуванням у міжнародному розумінні, зазначила вона.
- Раніше Зеленський, реагуючи на попередні заяви Трампа щодо виборів, заявив, що "завжди готовий" до них, а згодом закликав Штати забезпечити відповідні умови безпеки для проведення голосування. Також він обговорив з представниками Верховної Ради питання проведення виборів під час війни.
- Для цього ж тексту LIGA.net співрозмовник у Слузі народу заявив, що в Україні уже розпочалася робота над виборчим законодавством для проведення голосування в умовах війни.
- Нардеп і глава зовнішньополітичного комітету Ради Мережко заявив, що розмови стосовно проведення виборів є способом посилити позиції України у переговорах зі США.
