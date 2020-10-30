Корниенко анонсировал увольнения нескольких глав ОГА и изменения в Избирательный кодекс

Глава партии Слуга народа отметил, что кадровые изменения будут касаться тех областей, где руководители не показали за год никаких изменений

В ближайшее время будут уволены несколько глав облгосадминистраций, и это не связано с результатами партии Слуга народа на местных выборах. Об этом вчера в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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"Я за Офис (Офис президента, – ред.) не могу сказать, это отдельная ветвь власти, но насколько я проинформирован, есть проекты кадровых решений. Вскоре они будут обнародованы. Там, где по системе показателей за год нет серьезных подвижек у глав ОГА, там, я думаю, решения будут приняты", - объяснил Корниенко.

Глава партии Слуга народа добавил, что к весне Верховная Рада намерена подготовить изменения в Избирательный кодекс.

"Я согласен насчет реформы избирательного законодательства, это тоже будет. Кодекс несовершенен Избирательный. Он принят прошлой Верховной Радой, хочу напомнить ­– мы только снимали вето президента. И мы будем на весну готовить очень серьезное его улучшение, реформу на основе того опыта, который сейчас есть, в том числе и в комиссиях, и в день голосования", – добавил Корниенко.

Он уточнил, что это будет сделано для того, чтобы следующие выборы "и парламентские, и местные лучше проходили".

27 октября Корниенко назвал результат партии на местных выборах большим успехом.

29 октября пресс-служба партии Слуга народа сообщила, что СН лидирует по количеству депутатов городских, поселковых и сельских советов после подсчета голосов в 40% громад.

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Арина Толина

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