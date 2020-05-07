Коронавирус. Перегруженность лаборатории Житомира: Ляшко решил уволить директора

Виктор Ляшко (Фото: facebook.com/viktor.liashko)

Вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследования из-за перегруженности, а исполняющего обязанности ее руководителя уволят. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что сегодня, 7 мая, часть образцов Житомирской лаборатории отправили ​​в другие лаборатории, которые менее загружены.

Главный санврач приехал в Житомир, поговорил с главой и коллективом лаборатории и решил, что основная проблема - отсутствие коммуникации и.о. руководителя лабораторного центра и всех других стейхолдеров (медицинские учреждения, ОГА, городской совет).

"Поэтому не решаются и накапливаются проблемы. Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса", – написал Ляшко.

Он сообщил, что дал распоряжение прекратить выполнение обязанностей действующим и.о. руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области и в течение нескольких дней определиться с другой кандидатурой.

В комментариях в публикации Ляшко в Facebook опубликовали фотокопию документа, обозначенного как "письмо трудового коллектива ГУ Житомирского областного лабораторного центра МЗ премьер-министру Денису Шмыгалю".

В письме, сопровожденном 70-ю подписями, говорится, что главный санврач Ляшко и глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко не разобрались в ситуации, а сразу решили уволить директора лаборатории Зиновия Парамонова.

В письме сообщается, что в лаборатории с одной стороны всего два врача-вирусолога, а с другой – массово поступили образцы "неконтактных медработников" от медицинских учреждений.

В письме просят Шмыгаля не допустить увольнения Парамонова.

Вчера, 6 мая, сообщалось, что Вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра с 7 по 9 мая не будет принимать биологические материалы для ПЦР-тестирования на COVID-19 потому, что загружена на семь-восемь дней вперед и у не имеет возможностей для хранения такого объема материала.