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Коронавирус. Шмыгаль: Никаких VIP-палат для чиновников быть не может

Коронавирус. Шмыгаль: Никаких VIP-палат для чиновников быть не может - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
26.03.2020, 15:20

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль говорит, что Кабмин не давал указаний по обустройству специальных палат для чиновников

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против обустройства VIP-палат для чиновников и заверил, что правительство не давало таких указаний. Об этом он заявил на своем Telegram-канале. 

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"Увидел новости о VIP-палатах. Правительство не выдавало никаких указаний об обустройстве особых палат для чиновников", - написал он.

Также Шмыгаль обратился к представителям местной власти с призывом проверить информацию об отдельных палатах для чиновников и отчитаться.

"Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, прибывающих из учреждений пенитенциарной системы", - резюмировал премьер. 

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Также сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что распоряжение об отдельном медико-санитарном обеспечении для лиц с госохраной было сделано в рамках исполнения приказов Госслужбы охраны, Минздрава и обращения на их основании Госуправления делами при президенте: "Я разговаривал вчера с президентом Владимиром Зеленским. И он готов, и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны".

  • Вчера проект Bihus.info опубликовал приказ департамента КГГА киевским больницам, в котором содержаться требования к организации отдельных палат для лиц, пользующихся госохраной, уточнив, что к таким лицам относятся президент, премьер-министр, генпрокурор, глава Конституционного суда, министр иностранных дел.
  • В тот же день Кличко заявил, что в киевских больницах нет VIP-палат для депутатов и других чиновников на случай их заболевания коронавирусом.
Владислав Сердюк
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