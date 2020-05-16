Коронавирус. В половине областей медикам еще не выплатили надбавки за март

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

14 областей из 24-х выплатили врачам все надбавки до 300% за март за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОП.

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При этом, отметили в ОП, в Николаевской области в марте не фиксировали ни одного больного COVID-19, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, требует дофинансирования.

По словам Степанова, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

"В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровская, и Львовская области. В то же время Волынь, Луганская, Ровенская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья для выплаты надбавок за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

В начале апреля Минздрав пообещал , что медработники, занятые в лечении больных коронавирусом, за март получат доплату в размере трех должностных окладов.

пообещал 13 апреля Степанов заявил, что медицинская субвенция на дополнительные выплаты уже перечислена в регионы

11 мая Шмыгаль объяснил задержку тем, что местные власти руководствовались документом 2003 года.