Коронавирус. Зеленский попросил Израиль о гуманитарной помощи

Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о гуманитарной помощи Украине для борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал президент.
Нетаньяху ответил, что правительство Израиля рассмотрит запрос Украины и отметил дружественные отношения между странами, утверждают в пресс-службе.
Смотрите также: Закупленный для Украины препарат повышает риски при коронавирусе – исследование
Зеленский также подчеркнул во время разговора важность поддержки торговли между странами в условиях пандемии, призвав Израиль в кратчайшие сроки ратифицировать соглашение о свободной торговле, подписанное в январе 2019-го.
Помимо того, политики обсудили "интересные для израильских инвесторов" проекты. В частности перспективность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.
Читайте также: Коронавирус. В четырех областях нет новых больных COVID-19 за сутки - карта