Коронавирус. Зеленский попросил Израиль о гуманитарной помощи

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о гуманитарной помощи Украине для борьбы с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", - сказал президент.

Нетаньяху ответил, что правительство Израиля рассмотрит запрос Украины и отметил дружественные отношения между странами, утверждают в пресс-службе.

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Зеленский также подчеркнул во время разговора важность поддержки торговли между странами в условиях пандемии, призвав Израиль в кратчайшие сроки ратифицировать соглашение о свободной торговле, подписанное в январе 2019-го.

Помимо того, политики обсудили "интересные для израильских инвесторов" проекты. В частности перспективность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.

23 апреля Зеленский встречал в Борисполе самолет АН-225 "Мрия", заявив, что борт привез сотню тонн важного медицинского груза для борьбы с коронавирусом.

Вскоре в СМИ начали, что маски, которые привез самолет АН-225 "Мрия", продают в гипермакретах эпицентр. В Офисе президента поясняли, что часть груза, доставленного этим самолетом, была коммерческой, а Зеленский встретил рейс для "рекламы" украинского самолета-гиганта, потому что он "давно не летал "

30 апреля "Эпицентр" заявил, что оплатили рейс "Мрии" с Китая. И подтвердили, что часть груза предназначалась для продажи в Эпицентре. А для передачи в больницы компания закупила 2 млн медицинских масок, 75 000 защитных костюмов и 30 000 очков.

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