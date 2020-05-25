Коронавирус. В четырех областях нет новых больных COVID-19 за сутки - карта

За последние сутки больше всего новых больных с коронавирусом выявили в Киеве и Черновицкой области. Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в четырех областях, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Киев и Черновицкая область - лидеры по числу заболевших с момента регистрации первого пациента с COVID-19 в стране. Более 1000 инфицированных - в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской. К 1000 приближается количество заболевших в Харьковской области.
Смотрите также: Коронавирус. Эпидемия COVID-19 на спад не идет, нельзя отменять карантин - МОЗ
Ни одного нового заболевшего за сутки - в Полтавской, Херсонской, Сумской и Луганской областях.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить
Развитие эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 по областям:
Черновицкая - 3083 заболевших (55 за сутки);
Киев - 2652 (29);
Киевская - 1437 (18);
Ровенская - 1434 (17);
Львовская - 1360 (27);
Ивано-Франковская - 1281 (4);
Тернопольская - 1121 (6);
Закарпатская - 1082 (21);
Харьковская - 912 (2);
Винницкая - 892 (3);
Днепропетровская - 875 (6);
Одесская - 832 (5);
Волынская - 783 (12);
Житомирская - 641 (15);
Кировоградская - 478 (5);
Запорожская - 415 (5);
Черкасская - 391 (3);
Хмельницкая - 364 (18);
Николаевская - 281 (1);
Полтавская - 266 (0);
Херсонская - 177 (0);
Сумская - 166 (0);
Донецкая - 148 (5);
Черниговская - 131 (2);
Луганская - 43 (0).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
Читайте также: Кличко рассказал, как в Киеве ослабят карантин 23 и 25 мая, а также 1 июня
Карта - Центр общественного здоровья Минздрава