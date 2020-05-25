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Коронавирус. В четырех областях нет новых больных COVID-19 за сутки - карта

Коронавирус. В четырех областях нет новых больных COVID-19 за сутки - карта - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
25.05.2020, 08:48

Киев и Черновицкая область - лидеры по числу новых заболевших коронавирусном за сутки. В четырех областях не выявлено ни одного случая COVID-19.

За последние сутки больше всего новых больных с коронавирусом выявили в Киеве и Черновицкой области. Ни одного диагноза COVID-19 не поставили в четырех областях, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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Киев и Черновицкая область - лидеры по числу заболевших с момента регистрации первого пациента с COVID-19 в стране. Более 1000 инфицированных - в Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской. К 1000 приближается количество заболевших в Харьковской области.

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Ни одного нового заболевшего за сутки - в Полтавской, Херсонской, Сумской и Луганской областях.

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Развитие эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 по областям: 

Черновицкая - 3083 заболевших (55 за сутки);

Киев - 2652 (29);

Киевская - 1437 (18);

Ровенская - 1434 (17);

Львовская - 1360 (27);

Ивано-Франковская - 1281 (4);

Тернопольская - 1121 (6);

Закарпатская - 1082 (21);

Харьковская - 912 (2);

Винницкая - 892 (3);

Днепропетровская - 875 (6);

Одесская - 832 (5);

Волынская - 783 (12);

Житомирская - 641 (15);

Кировоградская - 478 (5);

Запорожская - 415 (5);

Черкасская - 391 (3);

Хмельницкая - 364 (18);

Николаевская - 281 (1);

Полтавская - 266 (0);

Херсонская - 177 (0);

Сумская - 166 (0);

Донецкая - 148 (5);

Черниговская - 131 (2);

Луганская - 43 (0).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют. 

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Карта - Центр общественного здоровья Минздрава

Марк Сировой
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