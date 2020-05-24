Коронавирус. Эпидемия пока COVID-19 не вышла на спад для отмены карантина - МОЗ

В Украине ежедневно регистрируют около 350-550 заболевших COVID-19 и эпидемия коронавируса пока не идет на спад, необходимый для отмены всех карантинных ограничений. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний каждый день. Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такова", - сказал он.
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Степанов сказал, что, по его мнению, еще долго люди будут пользоваться средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию, в том числе и после пятого этапа ослабления карантина.
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