Коронавирус. В Киеве более 50 новых заболевших COVID-19 – карта по районам

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За последние сутки в Киеве коронавирус выявили у 54 человек, один пациент с COVID-19 скончался, семь выздоровели. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

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Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет и три девочки - 10, 11 и 16 лет. Недуг выявили у 22 мужчин от 23 до 81 лет и троих мальчиков, которым два года, 12 и 15 лет.

Госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 12 больных. В Святошинском, в Деснянском – 9.

Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали 2623 случаев коронавируса, 59 человек умерли, 358 одолели недуг.

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Вчера в Киеве ослабили карантин. 25 мая обещают открыть метро.

ослабили На утро 24 мая коронавирус подтвержден у 20 986 украинцев, 617 человек умерли, 7 108 пациентов выздоровели.

Карта - пресс-служба Виталия Кличко