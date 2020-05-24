Коронавирус. В Киеве более 50 новых заболевших COVID-19 – карта по районам

За последние сутки в Киеве коронавирус выявили у 54 человек, один пациент с COVID-19 скончался, семь выздоровели. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
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Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет и три девочки - 10, 11 и 16 лет. Недуг выявили у 22 мужчин от 23 до 81 лет и троих мальчиков, которым два года, 12 и 15 лет.
Госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 12 больных. В Святошинском, в Деснянском – 9.
Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали 2623 случаев коронавируса, 59 человек умерли, 358 одолели недуг.
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Карта - пресс-служба Виталия Кличко