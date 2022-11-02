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Космические силы США имеют решающее значение для комплексного сдерживания России – Остин

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 19:59
Космические силы США имеют решающее значение для комплексного сдерживания России – Остин - Фото
Ллойд Остин (Скриншот видео)

Космические силы США имеют решающее значение для комплексного сдерживания агрессивной России. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

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Остин отметил, что США лидируют в космосе, но в последние годы конкуренция усилилась и космос стал "спорной средой", в частности из-за того, что Китай и Россия инвестируют в собственные космические возможности.

Глава Пентагона напомнил, что согласно Стратегии национальной обороны США, Китай является единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок и, во все большей степени, способным сделать это.

"И сегодняшняя агрессивная Россия представляет собой острую угрозу нашим интересам и нашим ценностям", – отметил Остин.

Он подчеркнул, что для обороны и предотвращения конфликта, США будут полагаться на комплексное сдерживание.

По словам Остина, комплексное сдерживание означает беспрепятственную работу во всех областях и по всему спектру конфликтов, в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами.

Цель комплексного сдерживания – дать понять любому потенциальному противнику, что риски и ущерб от агрессии намного перевешивают любые мыслимые выгоды.

"И космические силы Соединенных Штатов имеют решающее значение для комплексного сдерживания", – заявил глава Пентагона.

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Наталія Медведєва
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сдерживание космические силы США Ллойд Остин
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