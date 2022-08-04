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США заканчивают формирование созвездия спутников обнаружения ракетных ударов: трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 13:26
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4 августа в 13:29 по киевскому времени с площадки SLC-41 на базе ВВС США на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas V компании United Launch Alliance. Носитель выведет на геопереходную орбиту последний – шестой 4,5-тонный спутник проекта SBIRS (Space-Based Infrared System) для командования космических систем Космических сил США.

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Американские военные используют эти спутники для мониторинга событий на поверхности Земли в инфракрасном диапазоне.

В основном полезная нагрузка применяется для предупреждения о ракетном нападении (раннее обнаружение запусков баллистических и других типов ракет): аппаратура может определять траектории полета, идентификацию боевых частей и ложных целей, а также выдавать целеуказания для перехвата. Возможен также режим ведения разведки над театром военных действий в инфракрасном диапазоне.

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SBIRS GEO-6 – второй военный спутник на модернизированной шине LM 2100 Combat Bus с повышенной мощностью, улучшенной двигательной установкой и электроникой. По заявлениям разработчика, он "еще более прочный и устойчивый к кибервзлому". Его орбита в момент разъединения со ступенью – 5217,084 × 35 334,308 км с наклоном 17,63°.

СПРАВКА. Atlas V – одноразовая двухступенчатая ракета, конфигурируемая с габаритами головного обтекателя и числом "боковушек". Длина – 58,3 м, диаметр – 3,81 м, стартовая масса – от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГПО – почти 9 т. Одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было. Это девятая миссия с использованием конфигурации 421. Первая цифра – диаметр головного обтекателя: "4" – 4 м. Вторая cоответствует количеству боковых 46,7-тонных ускорителей AJ-60 – от 0 до 5, третья – число двигателей второй ступени: 1 или 2. Первая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 российского Энергомаша: он работает на керосине с жидким кислородом. США планируют вскоре отказаться от этого узла в пользу BE-4 от Blue Origin. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.

В период 2011—2021 гг. Atlas V успешно забросила в космос пять аналогичных спутников. Из-за развития гиперзвукового оружия в Пентагоне отказались от завершения создания группировки SBIRS: их дополнят, а затем и заменят аппараты Next-Gen OPIR.

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Евгений Пилипенко
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пентагон ULA Atlas V спутник космос разведка запуск ракета United Launch Alliance космические силы США SBIRS GEO 6
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