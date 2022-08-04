4 августа в 13:29 по киевскому времени с площадки SLC-41 на базе ВВС США на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas V компании United Launch Alliance. Носитель выведет на геопереходную орбиту последний – шестой 4,5-тонный спутник проекта SBIRS (Space-Based Infrared System) для командования космических систем Космических сил США.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Американские военные используют эти спутники для мониторинга событий на поверхности Земли в инфракрасном диапазоне.
В основном полезная нагрузка применяется для предупреждения о ракетном нападении (раннее обнаружение запусков баллистических и других типов ракет): аппаратура может определять траектории полета, идентификацию боевых частей и ложных целей, а также выдавать целеуказания для перехвата. Возможен также режим ведения разведки над театром военных действий в инфракрасном диапазоне.
Смотрите также: Телескоп "Джеймс Уэбб" сделал снимок самой далекой из известных звезд во Вселенной
SBIRS GEO-6 – второй военный спутник на модернизированной шине LM 2100 Combat Bus с повышенной мощностью, улучшенной двигательной установкой и электроникой. По заявлениям разработчика, он "еще более прочный и устойчивый к кибервзлому". Его орбита в момент разъединения со ступенью – 5217,084 × 35 334,308 км с наклоном 17,63°.
В период 2011—2021 гг. Atlas V успешно забросила в космос пять аналогичных спутников. Из-за развития гиперзвукового оружия в Пентагоне отказались от завершения создания группировки SBIRS: их дополнят, а затем и заменят аппараты Next-Gen OPIR.
Смотрите также: Зачем затапливают водой площадку под стартующей космической ракетой. Видео работы системы
Комментарии