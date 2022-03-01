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"Костьми ляжем, но арестуем". Украина готовит список генералов РФ и Беларуси – для Гааги

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 15:16
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Офис генпрокурора документирует все преступления оккупантов и составляет "черный список" путинских генералов из России и Беларуси для Гаагского трибунала. "Костьми ляжем, но арестуем. Виллы не спасут", – сказала в своем видео обращении генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Подозрения за посягательство на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны подписаны: министру обороны и начальнику генштаба РФ, главнокомандующему нацгвардией РФ, директору СВР РФ, главе совета федерации, директору ФСБ, замглавы совбеза РФ, председателю госдумы. Все они объявлены в розыск. В суд направляются ходатайства об их аресте.

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"И этот черный список только начинается! Там будут сотни оккупантов и их приспешников. Считайте: 450 депутатов госдумы, 167 депутатов совета федерации, генералитет. Все, из-за кого нашу страну сейчас бомбят", – отметила Венедиктова.

Уголовное производство по Беларуси – плацдарму и пособнику вторжения – тоже открыто: "Вы на очереди".

Процесс привлечения к ответственности уже начат, уточнила она. Украина ведет консультации с международными партнерами, чтобы обеспечить задержание российских преступников при попытке пересечения границ цивилизованных стран.

"Спрятаться будет непросто, выехать в европейские виллы, имения и на моря тоже. Вы уже затопили морем крови нашу землю. Теперь ваш единственный пункт назначения – Гаага", – говорит генпрокурор.

Международный уголовный суд может выдавать ордера на задержание в других странах мира. Стран, ратифицировавших Римский устав МКС – 123. И в каждой российских оккупантов будет ждать "красный флажок" на границе, обещает она.

"Каждая ракета, пущенная путинскими генералами по Киеву, Харькову, Ахтырке, Василькову, Чернигову, Херсону, Мариуполю, Николаеву, Сумам – это ваш приговор", – говорит Венедиктова.

Украина собирает улики для Гааги в режиме 24/7. С украинскими прокурорами работают до 500 экспертов с опытом в международных трибуналах, специалистов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков. Каждое военное преступление России и преступление против человечности документируется "прямо на поле боя, под пулями и на правовом фронте".

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Валерия Кондратова
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Гаагский трибунал война с россией Ирина Венедиктова войска беларуси
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