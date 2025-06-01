Коваленко о подрывах мостов в РФ: Кремль готовит почву для срыва переговоров

Руководитель ЦПИ считает, что Россия прибегла к провокациям против Украины накануне очередной встречи в Стамбуле

Андрей Коваленко (Фото: @andrii___kovalenko)

РФ с помощью подрывов в Брянской и Курской областях предположительно планирует сорвать мирные переговоры по поводу российско-украинской войны, выставив Украину "страной-террористом". Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко, инциденты с мостами, в результате которых с рельсов сошли пассажирские и грузовые поезда в двух областях России, произошли за два дня до переговоров в Стамбуле по прекращению огня.

"Создается впечатление, что Кремль готовит основу для срыва переговоров – с имиджевой атакой на Украину в международном медиаполе. Снова появляется соблазн показать нас "страной-террористом", чтобы избежать диалога и продолжить начавшееся летнее наступление на Сумщине, в Запорожской области, – он написал на Запорожской области".

Коваленко подчеркнул, что Россия не впервые использует "подрывы под чужим флагом". В частности, в 1999-м году так называемая операция "рязанский сахар", когда в нескольких российских городах произошли взрывы в жилых домах, привели к выборам российского диктатора Владимира Путина президентом РФ.

"Вероятно, к старой тактике возвращаются снова – на этот раз не для внутренней мобилизации, а для международной манипуляции", – считает Коваленко.

Он отметил, что у Украины нет мотива срывать встречу в Стамбуле и уже давно согласилась на прекращение огня.

"Поэтому рельсовая война в стиле Второй мировой – это аргумент для российской пропаганды, а не инструмент нашей политики", – написал он.