Коваленко про підриви мостів у РФ: Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин

Керівник ЦПД вважає, що Росія вдалася до провокацій проти України напередодні чергової зустрічі у Стамбулі

Андрій Коваленко (Фото: @andrii___kovalenko)

РФ за допомогою підривів у Брянській та Курській областях ймовірно планує зірвати мирні переговори щодо російсько-української війни, виставивши Україну "країною-терористом". Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

Як зазначив Коваленко, інциденти із мостами, внаслідок яких з рейок зійшли пасажирський та вантажний потяги у двох областях Росії, сталися за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню.

"Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин – з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході", – написав він.

Коваленко наголосив, що Росія не вперше використовує "підриви під чужим прапором". Зокрема у 1999-му році так звана операція "рязанський цукор", коли в декількох російських містах сталися вибухи у житлових будинках, призвели до виборів російського диктатора Володимира Путіна президентом РФ.

"Імовірно, до старої тактики повертаються знову – цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції", – вважає Коваленко.

Він наголосив, що Україна не має жодного мотиву зривати зустріч у Стамбулі і вже давно погодилась на припинення вогню.

"Тому рельсова війна в стилі Другої світової – це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики", – написав він.