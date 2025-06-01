Коваленко про підриви мостів у РФ: Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин
РФ за допомогою підривів у Брянській та Курській областях ймовірно планує зірвати мирні переговори щодо російсько-української війни, виставивши Україну "країною-терористом". Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
Як зазначив Коваленко, інциденти із мостами, внаслідок яких з рейок зійшли пасажирський та вантажний потяги у двох областях Росії, сталися за два дні до переговорів у Стамбулі щодо припинення вогню.
"Складається враження, що Кремль готує підґрунтя для зриву перемовин – з іміджевою атакою на Україну в міжнародному медіаполі. Знову з’являється спокуса показати нас "країною-терористом", щоб уникнути діалогу і продовжити літній наступ, який вже почався на Сумщині, у Запорізькій області, триває на Сході", – написав він.
Коваленко наголосив, що Росія не вперше використовує "підриви під чужим прапором". Зокрема у 1999-му році так звана операція "рязанський цукор", коли в декількох російських містах сталися вибухи у житлових будинках, призвели до виборів російського диктатора Володимира Путіна президентом РФ.
"Імовірно, до старої тактики повертаються знову – цього разу не для внутрішньої мобілізації, а для міжнародної маніпуляції", – вважає Коваленко.
Він наголосив, що Україна не має жодного мотиву зривати зустріч у Стамбулі і вже давно погодилась на припинення вогню.
"Тому рельсова війна в стилі Другої світової – це аргумент для російської пропаганди, а не інструмент нашої політики", – написав він.
- У ніч проти 1 червня у Брянській і Курській областях сталося руйнування двох мостів. На Брянщині автомобільний міст повалився на пасажирський потяг, загинули щонайменше сім людей. На Курщині аварія сталася на залізничному мості під час руху вантажного потягу, попередньо без загиблих.