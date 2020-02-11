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Козак будет отвечать за политику по Украине - Кремль

Козак будет отвечать за политику по Украине - Кремль - Фото
Владимир Путин и Дмитрий Козак (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
11.02.2020, 12:52

Там уточнили, что замглавы АП РФ занимается "украинскими делами и вопросами интеграции"

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак будет отвечать за политику Кремля по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

В Кремле уточнили, что в новой должности Козак занимается "украинскими делами и вопросами интеграции", а точная формулировка его обязанностей пока не формализована.

На вопрос журналистов о том, можно ли назвать Козака главным сотрудником АП, который занимается политикой по Украине, в Кремле ответили положительно.

  • 25 января появилась информация об отставке помощника президента России куратора террористических организаций, воюющих против Украины на Донбассе, Владислава Суркова. Тогда же сообщалось, что "курировать украинское направление" вместо него будет Козак.
  • В Кремле заявили, что они не располагают информацией об этом и "никаких указов об отставке Суркова нет".
  • Дмитрия Козака в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.
  • 11 февраля сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что, по его мнению, Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков.

Читайте также: Башни Кремля. Выходца ГРУ Суркова заменили выходцем ГРУ Козаком

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