Козак будет отвечать за политику по Украине - Кремль

Владимир Путин и Дмитрий Козак (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак будет отвечать за политику Кремля по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

В Кремле уточнили, что в новой должности Козак занимается "украинскими делами и вопросами интеграции", а точная формулировка его обязанностей пока не формализована.

На вопрос журналистов о том, можно ли назвать Козака главным сотрудником АП, который занимается политикой по Украине, в Кремле ответили положительно.

куратора террористических организаций, воюющих против Украины на Донбассе, . Тогда же сообщалось, что "курировать украинское направление" вместо него будет Козак. помощника президента России Владислава Суркова . Тогда же сообщалось, что 25 января появилась информация об отставке

В Кремле заявили, что они не располагают информацией об этом и " никаких указов об отставке Суркова нет".

Дмитрия Козака в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.

Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков. 11 февраля сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что, по его мнению,

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