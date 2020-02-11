Козак будет отвечать за политику по Украине - Кремль

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак будет отвечать за политику Кремля по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.
В Кремле уточнили, что в новой должности Козак занимается "украинскими делами и вопросами интеграции", а точная формулировка его обязанностей пока не формализована.
На вопрос журналистов о том, можно ли назвать Козака главным сотрудником АП, который занимается политикой по Украине, в Кремле ответили положительно.
- 25 января появилась информация об отставке помощника президента России куратора террористических организаций, воюющих против Украины на Донбассе, Владислава Суркова. Тогда же сообщалось, что "курировать украинское направление" вместо него будет Козак.
- В Кремле заявили, что они не располагают информацией об этом и "никаких указов об отставке Суркова нет".
- Дмитрия Козака в России называют "куратором экономического направления" на территориях подконтрольных Кремлю террористов.
- 11 февраля сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что, по его мнению, Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков.
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