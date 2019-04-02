Крамер: РФ попытается поставить под сомнение легитимность выборов

кремль Depositphotos

Россия будет прилагать усилия для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине до проведения второго тура голосования на президентских выборах. Об этом заявил экс-заместитель госсекретаря США, бывший президент Freedom House, ныне старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер, сообщает Укринформ.

"Главный интерес России заключается в том, чтобы попытаться создать среду, в которой следующий президент – или переизбран президент Порошенко – рассматривался бы как нелегитимный", - отметил эксперт.

Реклама

Он уточнил, что в Кремле стремятся дестабилизировать ситуацию, создать обстоятельства, при которых свободные и честные выборы оказались бы под сомнением.

"Украина может сделать то, чего не может Россия при президентстве Путина. А именно – провести открытые и справедливые выборы, чтобы избрать легитимного президента путем честного голосования, которое отражает истинные взгляды украинского населения", - подчеркнул он.

Эксперт не стал однозначно утверждать, могла ли Россия в конце концов поставить на одного из двух кандидатов, которые вышли во второй тур президентских выборов в Украине.

"Трудно сказать, но мы знаем, что против Порошенко велась мощная пропаганда (со стороны РФ, - ред.) в первом туре", - отметил он.

Крамер считает, что следующие три недели продолжение президентской кампании дадут четкое представление и ответ на этот вопрос.

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что результаты первого тура выборов президента показали, что в Украине не был допущен "сценарий Кремля".