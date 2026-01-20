Красный Крест признал ошибку после сравнений ударов по энергетике в Украине и РФ

МИД вызвал на разговор представителя МККК – тот признал, что заявление было неуместным

Представителя МККК вызвали в МИД (Фото: t.me/Ukraine_MFA)

Министерство иностранных дел вызвало главу миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Хуана-Педро Шерера. С ним обсудили недавнее публичное сравнение атак по энергетике в Украине и России – он признал ошибку, сообщают в министерстве.

Украинская сторона выразила свое "глубокое разочарование" заявлением регионального директора МККК по вопросам Европы и Центральной Азии, сделанным 14 января. Он написал, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей" почти без света, воды и отопления во время холодов.

В МИД отметили, что он фактически уравнял ответственность России как государства-агрессора и Украины, которая защищает свой народ в полномасштабной войне. Украинская сторона подчеркнула, что, в отличие от российского агрессора, наносит удары исключительно по законным военным объектам противника в рамках права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

"В этом контексте любые попытки отождествления, уравнивания или проведения ложных параллелей между Украиной и Россией являются аморальными, ошибочными и абсолютно неприемлемыми", – отметили в ведомстве во время встречи.

Украина взамен ожидает, что Комитет будет настойчивым в своих усилиях по обеспечению бесперебойного доступа к украинским военнопленным и гражданским, а также в соответствующей публичной коммуникации.

Представители МККК признали, что попытка сравнения ответственности за атаки была неуместной, и согласились, что необходимо совершенствовать коммуникационные подходы Комитета в дальнейшем. Шерер отметил, что он и его коллеги в Киеве хорошо понимают реальную гуманитарную ситуацию и на собственном опыте ощущают последствия атак РФ.

Во время встречи стороны договорились способствовать дальнейшему усилению двустороннего диалога, чтобы Комитет мог глубже понимать актуальность гуманитарного кризиса в Украине из-за атаки России.