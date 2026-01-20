Червоний Хрест визнав помилку після порівнянь ударів по енергетиці в Україні та РФ

МЗС викликало на розмову представника МКХЧ – той визнав, що заява була недоречною

Представника МКЧХ викликали до МЗС (Фото: t.me/Ukraine_MFA)

Міністерство закордонних справ викликало главу місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Хуана-Педро Шерера. З ним обговорили нещодавнє публічне порівняння атак по енергетиці в Україні та Росії – він визнав помилку, повідомляють у міністерстві.

Українська сторона висловила своє "глибоке розчарування" заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи та Центральної Азії, зробленою 14 січня. Він написав, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей" майже без світла, води та опалення під час холодів.

В МЗС зазначили, що він фактично зрівняв відповідальність Росії як держави-агресора та України, яка захищає свій народ у повномасштабній війні. Українська сторона наголосила, що, на відміну від російського агресора, завдає ударів виключно по законних військових об’єктах противника в межах права на самооборону відповідно до Статуту ООН.

"У цьому контексті будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною та Росією є аморальними, помилковими та абсолютно неприйнятними", – наголосили у відомстві під час зустрічі.

Україна натомість очікує, що Комітет буде наполегливим у своїх зусиллях щодо забезпечення безперебійного доступу до українських військовополонених та цивільних, а також у відповідній публічній комунікації.

Представники МКЧХ визнали, що спроба порівняння відповідальності за атаки була недоречною, та погодилися, що необхідно удосконалювати комунікаційні підходи Комітету надалі. Шерер зазначив, що він та його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію та на власному досвіді відчувають наслідки атак РФ.

Під час зустрічі сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, щоб Комітет міг глибше розуміти актуальність гуманітарної кризи в Україні через атаки Росії.