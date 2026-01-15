Червоний Хрест прирівняв удари по енергетиці України з атаками на Росію. МЗС викличе делегацію
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "ганьбою" заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), в якій організація прирівняла удари по українській критичній інфраструктурі з атаками на російські підприємства. Про це він написав у Х.
На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права і нашого невід'ємного права на самооборону, розповів він.
"Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо з огляду на її давню нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно затриманих Росією", – йдеться в заяві.
Міністр планує викликати начальника делегації МКЧХ в Україні до МЗС.
14 січня МКЧХ оприлюднив заяву, де написав, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей" майже без електропостачання, води та опалення під час холодів. У заяві навели приклад атак на Київ та Дніпро, а також нібито удари по Донецьку та Бєлгороду.
Регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер заявила, що атаки, які "завдають непропорційної шкоди цивільному населенню", зокрема на електрику та опалення, заборонені.
- У грудні та на початку січня росіяни здійснили масштабний обстріл енергетики Києва. Значна частина міста залишилася без світла, а замість графіків погодинних відключень застосували аварійні. 13 січня Росія знову завдала удару по енергосистемі Києва й області.
- 14 січня президент Володимир Зеленський заявив, що через російські атаки й похолодання в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації.
- 15 січня Шмигаль оголосив про створення цілодобового штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у Києві.
- В січні у російському Бєлгороді поскаржилися на нібито ракетний удар, губернатор заявив про пошкодження інфраструктури. У місті стався блекаут.
- Також блекаут відбувся в тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок ударів дронів по електропідстанції.
