Червоний Хрест прирівняв удари по енергетиці України з атаками на Росію. МЗС викличе делегацію

Андрій Сибіга (Фото: ЕРА / Mykola Tys)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "ганьбою" заяву Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), в якій організація прирівняла удари по українській критичній інфраструктурі з атаками на російські підприємства. Про це він написав у Х.

На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права і нашого невід'ємного права на самооборону, розповів він.

"Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські злочини та ще більше підривають довіру до організації, особливо з огляду на її давню нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно затриманих Росією", – йдеться в заяві.

Міністр планує викликати начальника делегації МКЧХ в Україні до МЗС.

14 січня МКЧХ оприлюднив заяву, де написав, що нещодавні удари по критичній інфраструктурі України та Росії "залишили мільйони людей" майже без електропостачання, води та опалення під час холодів. У заяві навели приклад атак на Київ та Дніпро, а також нібито удари по Донецьку та Бєлгороду.

Регіональна директорка МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер заявила, що атаки, які "завдають непропорційної шкоди цивільному населенню", зокрема на електрику та опалення, заборонені.