У Бєлгороді заявили про ракетний удар: у місті блекаут, відео

Влада регіону заявила про серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті, попередньо, це ТЕЦ "Луч"

Блекаут у Бєлгороді (Фото: ресурси росіян)

Ввечері 8 січня у російському Бєлгороді поскаржилися на нібито ракетний удар. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про пошкодження інфраструктури.

За його словами, внаслідок атаки нібито є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті. За попередніми даними, постраждалих немає, але детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Росіяни скаржаться, що після вибухів у Бєлгороді стався блекаут, також почалися проблеми з водопостачанням та теплом. У кількох районах Бєлгородської області також почалися перебої з електрикою.

За непідтвердженими даними, могла бути атакована ТЕЦ "Луч" – над нею нібито здіймається дим. В Орлі також поскаржилися на вибухи та перебої з електрикою. Губернатор регіону Андрій Кличков списав труднощі на "складні погодні умови": заморозки, сніг та дощ. Світло нібито відновлює 51 аварійна бригада.