У Бєлгороді та області блекаут – понад 20 000 абонентів без світла, фото

Після ракетної небезпеки в Бєлгороді виникли пожежі та почалися проблеми зі світлом

Блекаут у Бєлгороді (Фото: ресурси росіян)

У Бєлгороді та області блекаут – понад 20 000 абонентів залишилися без електроенергії ввечері 8 листопада після повідомлень про ракетну небезпеку. Про це заявив російський губернатор В'ячеслав Гладков.

Близько 18:10 у Бєлгородській області було оголошено ракетну небезпеку, яку скасували о 18:23. За словами губернатора, над регіоном нібито спрацювала протиповітряна оборона, є "збиті цілі", а постраждалих начебто немає.

У Бєлгороді, за словами Гладкова, спалахнули кілька гаражів. На деяких вулицях є проблеми з електрикою. Також частково знеструмлено селище Дубове Бєлгородського району.

На місцях нібито працюють аварійні служби, щоб відновити електропостачання. Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, ймовірно, в Бєлгороді під атаку потрапила ТЕЦ "Луч".

