В Белгороде и области блэкаут – более 20 000 абонентов без света, фото

После ракетной опасности в Белгороде возникли пожары и начались проблемы со светом

Блэкаут в Белгороде (Фото: ресурсы россиян)

В Белгороде и области блэкаут – свыше 20 000 абонентов остались без электроэнергии вечером 8 ноября после сообщений о ракетной опасности. Об этом заявил российский губернатор Вячеслав Гладков.

Около 18:10 в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, которую отменили в 18:23. По словам губернатора, над регионом якобы сработала противовоздушная оборона, есть "сбитые цели", а пострадавших вроде бы нет.

В Белгороде, по словам Гладкова, загорелись несколько гаражей. На нескольких улицах есть проблемы с электричеством. Также частично обесточен поселок Дубовое Белгородского района.

На местах якобы работают аварийные службы, чтобы восстановить электроснабжение. Как сообщает Telegram-канал ASTRA, предположительно, в Белгороде под атаку попала ТЭЦ "Луч".

Фото: ресурсы россиян