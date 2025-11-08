В Белгороде и области блэкаут – более 20 000 абонентов без света, фото
В Белгороде и области блэкаут – свыше 20 000 абонентов остались без электроэнергии вечером 8 ноября после сообщений о ракетной опасности. Об этом заявил российский губернатор Вячеслав Гладков.
Около 18:10 в Белгородской области была объявлена ракетная опасность, которую отменили в 18:23. По словам губернатора, над регионом якобы сработала противовоздушная оборона, есть "сбитые цели", а пострадавших вроде бы нет.
В Белгороде, по словам Гладкова, загорелись несколько гаражей. На нескольких улицах есть проблемы с электричеством. Также частично обесточен поселок Дубовое Белгородского района.
На местах якобы работают аварийные службы, чтобы восстановить электроснабжение. Как сообщает Telegram-канал ASTRA, предположительно, в Белгороде под атаку попала ТЭЦ "Луч".
- Утром 8 ноября в России заявили о новом ударе по энергетике в Волгоградской области. Были обесточены четыре района.
