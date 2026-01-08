В Белгороде заявили о ракетном ударе: в городе блэкаут, видео

Власти региона заявили о серьезных повреждениях на инфраструктурном объекте, предварительно, это ТЭЦ "Луч"

Блэкаут в Белгороде (Фото: ресурсы россиян)

Вечером 8 января в российском Белгороде пожаловались на якобы ракетный удар. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о повреждении инфраструктуры.

По его словам, в результате атаки якобы есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительным данным, пострадавших нет, но подробная информация о последствиях уточняется.

Россияне жалуются, что после взрывов в Белгороде произошел блэкаут, также начались проблемы с водоснабжением и теплом. В нескольких районах Белгородской области также начались перебои с электричеством

По неподтвержденным данным, могла быть атакована ТЭЦ "Луч" – над ней якобы поднимается дым. В Орле также пожаловались на взрывы и перебои с электричеством. Губернатор региона Андрей Кличков списал трудности на "сложные погодные условия": заморозки, снег и дождь. Свет якобы восстанавливает 51 аварийная бригада.