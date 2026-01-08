В Белгороде заявили о ракетном ударе: в городе блэкаут, видео
Вечером 8 января в российском Белгороде пожаловались на якобы ракетный удар. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о повреждении инфраструктуры.
По его словам, в результате атаки якобы есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительным данным, пострадавших нет, но подробная информация о последствиях уточняется.
Россияне жалуются, что после взрывов в Белгороде произошел блэкаут, также начались проблемы с водоснабжением и теплом. В нескольких районах Белгородской области также начались перебои с электричеством
По неподтвержденным данным, могла быть атакована ТЭЦ "Луч" – над ней якобы поднимается дым. В Орле также пожаловались на взрывы и перебои с электричеством. Губернатор региона Андрей Кличков списал трудности на "сложные погодные условия": заморозки, снег и дождь. Свет якобы восстанавливает 51 аварийная бригада.
- 8 ноября 2025 года сообщалось, что в Белгородской области был блэкаут – более 20 000 абонентов остались без света.
- 30 декабря в Подмосковье произошел блэкаутбез света остались более 100 000 потребителей.
