Красный Крест приравнял удары по энергетике Украины с атаками на Россию. МИД вызовет делегацию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "позором" заявление Международного комитета Красного Креста (МККК), в котором организация приравняла удары по украинской критической инфраструктуре с атаками на российские предприятия. Об этом он написал в Х.
В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону, рассказал он.
"Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе в результате таких заявлений, которые отбеливают российские преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее давнюю неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно задержанным Россией", – говорится в заявлении.
Министр планирует вызвать начальника делегации МККК в Украине в МИД.
14 января МККК обнародовал заявление, где написал, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей" почти без электроснабжения, воды и отопления во время холодов. В заявлении привели пример атак на Киев и Днепр, а также якобы удары по Донецку и Белгороду.
Региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр заявила, что атаки, которые "наносят непропорциональный ущерб гражданскому населению", в частности электричество и отопление, запрещены.
- В декабре и в начале января россияне осуществили масштабный обстрел энергетики Киева. Значительная часть города осталась без света, а вместо графиков почасовых отключений применили аварийные. 13 января Россия снова нанесла удар по энергосистеме Киева и области.
- 14 января президент Владимир Зеленский заявившийчто из-за российских атак и похолодания в украинской энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.
- 15 января Шмыгаль объявил о создании круглосуточного штаба по ликвидации последствий российских обстрелов энергетических объектов в Киеве.
- В январе в российском Белгороде пожаловались на якобы ракетный удар, губернатор заявил о повреждении инфраструктуры. В городе произошел блэкаут.
- Также блэкаут состоявшийся во временно оккупированном Мариуполе в результате ударов дронов по электроподстанции.
