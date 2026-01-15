Красный Крест приравнял удары по энергетике Украины с атаками на Россию. МИД вызовет делегацию

Сибига раскритиковал заявления Красного Креста о приравнивании ударов по украинской энергетике с ударами по России

Андрей Сибига (Фото: ЕРА / Mykola Tys)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "позором" заявление Международного комитета Красного Креста (МККК), в котором организация приравняла удары по украинской критической инфраструктуре с атаками на российские предприятия. Об этом он написал в Х.

В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону, рассказал он.

"Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе в результате таких заявлений, которые отбеливают российские преступления и еще больше подрывают доверие к организации, особенно учитывая ее давнюю неспособность обеспечить систематический доступ к украинским военнопленным и гражданским лицам, незаконно задержанным Россией", – говорится в заявлении.

Министр планирует вызвать начальника делегации МККК в Украине в МИД.

14 января МККК обнародовал заявление, где написал, что недавние удары по критической инфраструктуре Украины и России "оставили миллионы людей" почти без электроснабжения, воды и отопления во время холодов. В заявлении привели пример атак на Киев и Днепр, а также якобы удары по Донецку и Белгороду.

Региональный директор МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр заявила, что атаки, которые "наносят непропорциональный ущерб гражданскому населению", в частности электричество и отопление, запрещены.