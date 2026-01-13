Силы беспилотных систем ударили по подстанции в Мариуполе, в городе был блэкаут: видео

Украинские дроны ударили по электроподстанции во временно оккупированном Мариуполе, в результате чего в городе произошел блэкаут. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

Он отметил, что СБС "блэканули" Мариуполь, атаковав подстанцию "Мирную" 330 кВ. Это ключевой системный узел в системе энергоснабжения и транзитная станция для подстанции "Азовской" в Старом Крыму возле Мариуполя, которая также была атакована ночью.

Нанесен удар и по складу боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения 51 Армии РФ во временно оккупированной Макеевке.

Еще один удар – по пункту временной дислокации оккупанта на территории нефтебазы в Макеевке.

О взрывах и блэкауте в Мариуполе сообщали местные паблики и украинский Telegram-канал Supernova+.

Мариупольский городской совет сообщил, что в результате атаки в большинстве районов города пропал свет. Также частично были обесточены котельные – дома остались без тепла. Утром оккупанты сообщили о постепенном восстановлении электроэнергии.

Фото: Telegram / Supernova+

