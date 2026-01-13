Украинские ракеты ударили по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге – видео

Таганрог (Фото - wikipedia.org)

В ночь на 13 января Силы обороны поразили предприятие по производству беспилотников в Ростовской области России и ряд целей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Ракеты украинского производства ударили по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге.

"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".

"Цель поражена – зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов", – заявил Генштаб.

Удар нанесли Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины и подразделения группировки сил и средств Военно-морских сил.

Расстояние от Таганрога до ближайших контролируемых Украиной территорий – около 160 км.

Таганрог на карте DeepState

Также поражен ряд целей противника на временно оккупированных территориях Запорожской области – зенитный ракетный комплекс "Тор" в Черешнево, ЗРК "Тунгуска" в Подспорье, радиолокационную станцию П-18-2 "Прима" в Лозоватке и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки.

На временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" в Солнечном.