Украинские ракеты ударили по заводу "Атлант Аэро" в Таганроге – видео
В ночь на 13 января Силы обороны поразили предприятие по производству беспилотников в Ростовской области России и ряд целей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Ракеты украинского производства ударили по предприятию "Атлант Аэро" в Таганроге.
"Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БпЛА типа "Молния", а также комплектующих к БпЛА "Орион".
"Цель поражена – зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов", – заявил Генштаб.
Удар нанесли Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины и подразделения группировки сил и средств Военно-морских сил.
Расстояние от Таганрога до ближайших контролируемых Украиной территорий – около 160 км.
Также поражен ряд целей противника на временно оккупированных территориях Запорожской области – зенитный ракетный комплекс "Тор" в Черешнево, ЗРК "Тунгуска" в Подспорье, радиолокационную станцию П-18-2 "Прима" в Лозоватке и сосредоточение живой силы противника в районе Любимовки.
На временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад боеприпасов и сосредоточение живой силы противника в районе Макеевки, а также зенитный ракетный комплекс "Тор" в Солнечном.
- В ночь на 10 января Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области России и ряд целей на временно оккупированных территориях.
- В ночь на 11 января ВСУ нанесли удары по трем буровым установкам корпорации "Лукойл" в Каспийском море.
Комментарии (0)