Защитники поразили нефтебазу в Волгоградской области и объекты в оккупации
В ночь на 10 января Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области России. Также защитники ударили по ряду целей на временно оккупированных территориях, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение нефтебазы "Жутовская" Октябрьского района Волгоградской области военные осуществили в рамках снижения наступательных возможностей россиян – этот объект привлечен к обеспечению оккупационной армии горючим, отметило командование.
ГШ отмечает, что уровень нанесенного россиянам ущерба уточняется.
Расстояние от этой нефтебазы до линии фронта – более 400 километров по прямой:
Также военные сообщили о таких целях, пораженных в оккупации:
→ в Запорожской области – склад беспилотников подразделения 19 мотострелковой дивизии захватчиков;
→ в районе Покровска в Донецкой области – пункта управления дронов россиян;
→ В этой же области, в частности, нанесены удары по сосредоточению личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (поселок Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения танкового батальона из того же соединения, а также пункт управления подразделения из состава 41 армии (город Горняк).
"Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БпЛА по целям. Потери врага уточняются", – добавило командование.
- В ночь на 7 января защитники поразили нефтебазу "Осколнефтеснаб" в Белгородской области, а также объекты на временно оккупированных территориях.
