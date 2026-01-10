Защитники поразили нефтебазу в Волгоградской области и объекты в оккупации

Командование ВСУ подтвердило удары по нефтебазе "Жутовская" и захватчикам в Запорожье и Донецкой области

Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 10 января Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области России. Также защитники ударили по ряду целей на временно оккупированных территориях, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение нефтебазы "Жутовская" Октябрьского района Волгоградской области военные осуществили в рамках снижения наступательных возможностей россиян – этот объект привлечен к обеспечению оккупационной армии горючим, отметило командование.

Читайте также Мир в 2026 году: лидеры мнений Project Syndicate о политических и экономических вызовах

ГШ отмечает, что уровень нанесенного россиянам ущерба уточняется.

Расстояние от этой нефтебазы до линии фронта – более 400 километров по прямой:

Также военные сообщили о таких целях, пораженных в оккупации:

→ в Запорожской области – склад беспилотников подразделения 19 мотострелковой дивизии захватчиков;

→ в районе Покровска в Донецкой области – пункта управления дронов россиян;

→ В этой же области, в частности, нанесены удары по сосредоточению личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (поселок Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения танкового батальона из того же соединения, а также пункт управления подразделения из состава 41 армии (город Горняк).

"Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БпЛА по целям. Потери врага уточняются", – добавило командование.