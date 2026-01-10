Захисники уразили нафтобазу у Волгоградській області та об'єкти в окупації

Командування ЗСУ підтвердило удари по нафтобазі "Жутовська" та загарбниках на Запоріжжі та Донеччині

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч на 10 січня Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області Росії. Також захисники вдарили по низці цілей на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження нафтобази "Жутовська" Октябрського району Волгоградської області військові здійснили у межах зниження наступальних можливостей росіян – цей об'єкт залучено до забезпечення окупаційної армії пальним, зауважило командування.

ГШ зазначає, що рівень завданих росіянам збитків уточнюється.

Відстань від цієї нафтобази до лінії фронту – більш ніж 400 кілометрів по прямій:

Також військові повідомили про такі цілі, уражені в окупації:

→ у Запорізькій області – склад безпілотників підрозділу 19 мотострілецької дивізії загарбників;

→ у районі Покровська на Донеччині – пункту управління дронів росіян;

→ у цій же області, зокрема, завдано ударів по зосередженню особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (селище Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу танкового батальйону з того ж з'єднання, а також пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (місто Гірник).

"У всіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються", – додало командування.