Захисники уразили нафтобазу у Волгоградській області та об'єкти в окупації
У ніч на 10 січня Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області Росії. Також захисники вдарили по низці цілей на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження нафтобази "Жутовська" Октябрського району Волгоградської області військові здійснили у межах зниження наступальних можливостей росіян – цей об'єкт залучено до забезпечення окупаційної армії пальним, зауважило командування.
ГШ зазначає, що рівень завданих росіянам збитків уточнюється.
Відстань від цієї нафтобази до лінії фронту – більш ніж 400 кілометрів по прямій:
Також військові повідомили про такі цілі, уражені в окупації:
→ у Запорізькій області – склад безпілотників підрозділу 19 мотострілецької дивізії загарбників;
→ у районі Покровська на Донеччині – пункту управління дронів росіян;
→ у цій же області, зокрема, завдано ударів по зосередженню особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (селище Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу танкового батальйону з того ж з'єднання, а також пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (місто Гірник).
"У всіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються", – додало командування.
- У ніч проти 7 січня захисники уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" у Бєлгородській області, а також об'єкти на тимчасово окупованих територіях.
Коментарі (0)