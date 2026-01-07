Україна уразила нафтобазу у Бєлгородській області та склад росіян в окупації – відео
У ніч проти середи, 7 січня, Сили оборони уразили об’єкти росіян у Бєлгородській області та на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
Українські оборонці вдарили по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області Росії. Вона залучена у забезпеченні пальним окупаційної армії.
У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.
Увечері 6 січня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков скаржився на атаку БпЛА в Старооскольському окрузі. Він стверджував, що внаслідок детонації на території нафтобази спалахнуло кілька резервуарів.
Крім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20 мотострілецької дивізії армії РФ. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.
За результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області Росії пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.
- 6 січня співрозмовник LIGA.net повідомив, що дрони СБУ уразили ракетно-артилерійський арсенал у Костромській та нафтобазу в Липецькій області Росії. Згодом ураження арсеналу підтвердив Генштаб.
- Того самого дня Генштаб підтвердив удар по нафтобазі під Липецьком та повідомив про ураження трьох пунктів управління БпЛА.
