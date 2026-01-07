Украина поразила нефтебазу в Белгородской области и склад россиян в оккупации – видео
В ночь на среду, 7 января, Силы обороны поразили объекты россиян в Белгородской области и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Украинские защитники ударили по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области России. Она задействована в обеспечении оккупационной армии топливом.
В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.
Вечером 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков жаловался на атаку БпЛА в Старооскольском округе. Он утверждал, что в результате детонации на территории нефтебазы вспыхнуло несколько резервуаров.
Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20 мотострелковой дивизии армии РФ. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.
По результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области России повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.
- 6 января собеседник LIGA.net сообщил, что дроны СБУ поразили ракетно-артиллерийский арсенал в Костромской и нефтебазу в Липецкой области России. Впоследствии поражение арсенала подтвердил Генштаб.
- В тот же день Генштаб подтвердил удар по нефтебазе под Липецком и сообщил о поражении трех пунктов управления БпЛА.
