Украина поразила нефтебазу в Белгородской области и склад россиян в оккупации – видео

Очередная российская нефтебаза, которая обеспечивает оккупационную армию, вспыхнула после украинского удара

Российский спасатель (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на среду, 7 января, Силы обороны поразили объекты россиян в Белгородской области и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Украинские защитники ударили по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области России. Она задействована в обеспечении оккупационной армии топливом.

В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте.

Вечером 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков жаловался на атаку БпЛА в Старооскольском округе. Он утверждал, что в результате детонации на территории нефтебазы вспыхнуло несколько резервуаров.

Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен склад материально-технических средств подразделения 20 мотострелковой дивизии армии РФ. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.

По результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области России повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.