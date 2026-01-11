Силы обороны поразили три буровые установки "Лукойла", "Бук-М3" и склад оккупантов
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по трем буровым установкам корпорации "Лукойл" в Каспийском море, а также поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" и склад материально-технического обеспечения российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Украинские военные поразили в акватории Каспийского моря буровые установки им. В. Филановского, Юрия Корчагина и Валерия Грайфера. Эти объекты использовались для обеспечения российской оккупационной армии.
Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются.
Оборонцы также поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево на временно оккупированной территории Луганской области. Данный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. По предварительным данным, зафиксировано попадание и взрывы.
Также был поражен склад материально-технического подразделения из состава 49-й армии оккупантов в районе Новотроицкого на временно оккупированной территории Херсонской области.
По информации военных, удары направлены на объекты, которые оккупанты используют в войне против Украины.
- В ночь на 6 января Силы обороны поразили объекты оккупантов в России и на временно оккупированных территориях Донецкой области. Под удар попала нефтебаза "Геркон Плюс" в районе населенного пункта Стрелецкие Хутора Липецкой области России.
- В ночь на 10 января Силы обороны поразили нефтебазу в Волгоградской области России и ряд целей на временно оккупированных территориях
