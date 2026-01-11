Сили оборони уразили три бурові установки "Лукойлу", "Бук-М3" та склад окупантів – відео

Під удар українських військових потрапили об'єкти, які росіяни використовують у війні проти України

Lukoil (Photo: ERA)

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по трьох бурових установках корпорації "Лукойл" у Каспійському морі, а також уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" та склад матеріально-технічного забезпечення російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Українські військові уразили в акваторії Каспійського моря бурові установки ім. В. Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера. Ці об’єкти використовувалися для забезпечення російської окупаційної армії.

Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.

Оборонці також уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве на тимчасово окупованій території Луганської області. Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також було уражено склад матеріально-технічного підрозділу зі складу 49-ї армії окупантів у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За інформацією військових, удари спрямовані на об’єкти, які окупанти використовують у війні проти України.