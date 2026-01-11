Сили оборони уразили три бурові установки "Лукойлу", "Бук-М3" та склад окупантів – відео
Lukoil (Photo: ERA)

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по трьох бурових установках корпорації "Лукойл" у Каспійському морі, а також уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" та склад матеріально-технічного забезпечення російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Українські військові уразили в акваторії Каспійського моря бурові установки ім. В. Філановського, Юрія Корчагіна та Валерія Грайфера. Ці об’єкти використовувалися для забезпечення російської окупаційної армії.

Читайте також
Чим воюємо: зброя, яка посилила захист України у 2025 році

Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.

Оборонці також уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве на тимчасово окупованій території Луганської області. Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи.

Також було уражено склад матеріально-технічного підрозділу зі складу 49-ї армії окупантів у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За інформацією військових, удари спрямовані на об’єкти, які окупанти використовують у війні проти України.

  • У ніч проти 6 січня Сили оборони уразили об’єкти окупантів у Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Під удар потрапила нафтобаза "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області Росії.
  • У ніч на 10 січня Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області Росії та низку цілей на тимчасово окупованих територіях
Генштаблукойлудари по рф