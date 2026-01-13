Українські ракети вдарили по заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі – відео
У ніч проти 13 січня Сили оборони уразили підприємство з виробництва безпілотників в Ростовській області Росії та низку цілей на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.
Ракети українського виробництва вдарили по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі.
"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення й випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектувальних частин до БпЛА "Оріон".
"Ціль уражено – зафіксовано вибухи й пожежу в районі виробничих корпусів", – заявив Генштаб.
Удару завдали Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України та підрозділи угруповання сил і засобів Військово-морських сил.
Відстань від Таганрога до найближчих контрольованих Україною територій – близько 160 км.
Також уражено низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях Запорізької області – зенітний ракетний комплекс "Тор" у Черешневому, ЗРК "Тунгуска" у Подспор'ї, радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима" у Лозуватці та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.
На тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" у Сонячному.
- У ніч на 10 січня Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області Росії та низку цілей на тимчасово окупованих територіях.
- У ніч проти 11 січня ЗСУ завдали ударів по трьох бурових установках корпорації "Лукойл" у Каспійському морі.
