Українські ракети вдарили по заводу "Атлант Аеро" у Таганрозі – відео

Таганрог (Фото - wikipedia.org)

У ніч проти 13 січня Сили оборони уразили підприємство з виробництва безпілотників в Ростовській області Росії та низку цілей на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Ракети українського виробництва вдарили по підприємству "Атлант Аеро" у Таганрозі.

"Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення й випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектувальних частин до БпЛА "Оріон".

"Ціль уражено – зафіксовано вибухи й пожежу в районі виробничих корпусів", – заявив Генштаб.

Удару завдали Центр спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України та підрозділи угруповання сил і засобів Військово-морських сил.

Відстань від Таганрога до найближчих контрольованих Україною територій – близько 160 км.

Таганрог на мапі DeepState

Також уражено низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях Запорізької області – зенітний ракетний комплекс "Тор" у Черешневому, ЗРК "Тунгуска" у Подспор'ї, радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима" у Лозуватці та зосередження живої сили противника у районі Любимівки.

На тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад боєприпасів і зосередження живої сили противника у районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" у Сонячному.