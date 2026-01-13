Українські дрони вдарили по електропідстанції у тимчасово окупованому Маріуполі, внаслідок чого у місті стався блекаут. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр).

Він зазначив, що СБС "блеканули" Маріуполь, атакувавши підстанцію "Мирну" 330 кВ. Це ключовий системний вузол у системі енергопостачання та транзитна станція для підстанції "Азовської" у Старому Криму біля Маріуполя, яку також було атаковано уночі.

Завдано удару і по складу боєприпасів ракетно-артилерійського озброєння 51 Армії РФ у тимчасово окупованій Макіївці.

Ще один удар – по пункту тимчасової дислокації окупанта на території нафтобази у Макіївці.

Про вибухи і блекаут у Маріуполі повідомляли місцеві пабліки та український Telegram-канал Supernova+.

Маріупольська міська рада повідомила, що в результаті атаки у більшості районів міста зникло світло. Також частково були знеструмлені котельні – будинки залишилися без тепла. Зранку окупанти повідомили про поступове відновлення електроенергії.

Сили безпілотних систем вгатили по підстанції у Маріуполі, в місті був блекаут: відео
Фото: Telegram / Supernova+
  • У ніч проти 13 січня Сили оборони також уразили підприємство з виробництва безпілотників в Ростовській області Росії та низку цілей на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Донецької областей.
