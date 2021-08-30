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Кравчук не будет участвовать в минских переговорах до ноября-декабря – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 22:20
Кравчук не будет участвовать в минских переговорах до ноября-декабря – Арестович - Фото
Леонид Кравчук (скриншот видео канала Дом)

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, вероятно, не будет принимать участия в работе ТКГ до ноября-декабря. Об этом в эфире Украина 24 сообщил спикер украинской делегации Алексей Арестович.

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"Насколько мне известно, он сейчас в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год. Такая операция на сердце – это всегда очень сложно. Пока будет вести Резников. Возможно, это будет до ноября-декабря", – сказал Арестович.

  • В конце июня Кравчук перенес операцию на сердце.
  • 26 июля пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева сообщила, что Кравчук после операции уже месяц находится в реанимации. По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
Вадим Ребрина
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Леонид Кравчук ткг Алексей Арестович
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