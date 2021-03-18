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Кравчук не понимает, почему РФ "делает вид", что мирного плана по Донбассу не существует

18.03.2021, 22:02
Кравчук не понимает, почему РФ
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук опроверг слова замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака о том, что новый мирный план по Донбассу — это "миф". По словам Кравчука, документ находится на рассмотрении в Москве, но российская сторона "делает вид, что этого не происходит". Об этом он заявил в эфире российского телеканала Дождь.

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"Как я знаю и видел, проект такого плана есть, и он направлен в Москву. Почему господин Козак говорит, что его не видел, и это миф, я не знаю", — сказал Кравчук. Он подтвердил, что проект разработали Франция и Германия с участием Украины.

По словам Кравчука, сам он не участвовал в создании плана, но, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, документ находится на изучении в Москве.

  • 9 марта Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов – Украина ждет реакции от России на документ. В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса". По словам Ермака, за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой. 
  • По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в России якобы ничего не знают о плане мирного урегулирования, о котором заявил Ермак. 
  • Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что в России "прекрасно знают" о плане. 
  • 16 марта Козак сказал, что новый мирный план – "это очередной миф". 
Вадим Ребрина
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Леонид Кравчук Донбасс дмитрий козак
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