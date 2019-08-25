Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кравчук заявил об ошибке в тексте гимна Украины

Кравчук заявил об ошибке в тексте гимна Украины - Фото
Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.08.2019, 12:28

Первый президент отметил, что был причастен к дискуссии по тексту гимна в 2003 году

В канонической версии украинского гимна авторства Павла Чубинского есть ошибка. Об этом в интервью каналу 112 Украина заявил первый президент Леонид Кравчук.

Он напомнил, что был причастен к дискуссии по тексту гимна в 2003 году во время принятия закона о государственном гимне Украины.

Крачук утверждает, что в словах Чубинского при печати появилась ошибка.

"Правильно „и“, а не „а“: „ще не вмерли України ні слава, ні воля“. То есть не умерли слава и воля страны, а не „ще не вмерла Україна“, а дальше что - нелепость: и слава, и воля. Ни логики, ни сочетания, ни грамматической связи в речи. Поэтому это была ошибка", - объяснил Кравчук.

  • 10 января Кравчук заявлял, что временно оккупированный Донбасс страна-агрессор Россия вернет, потому что он ей не нужен.
Напишите нам
Леонид Кравчук ошибка гимн павел чубинский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 