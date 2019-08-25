Кравчук заявил об ошибке в тексте гимна Украины

Леонид Кравчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В канонической версии украинского гимна авторства Павла Чубинского есть ошибка. Об этом в интервью каналу 112 Украина заявил первый президент Леонид Кравчук.

Он напомнил, что был причастен к дискуссии по тексту гимна в 2003 году во время принятия закона о государственном гимне Украины.

Крачук утверждает, что в словах Чубинского при печати появилась ошибка.

"Правильно „и“, а не „а“: „ще не вмерли України ні слава, ні воля“. То есть не умерли слава и воля страны, а не „ще не вмерла Україна“, а дальше что - нелепость: и слава, и воля. Ни логики, ни сочетания, ни грамматической связи в речи. Поэтому это была ошибка", - объяснил Кравчук.