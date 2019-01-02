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02.01.2019, 20:05

Кремль умолчал о призыве Макрона освободить украинских моряков

Кремль умолчал о призыве Макрона освободить украинских моряков - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - Getty Images)

Там продолжают называть свою агрессию в Керченском проливе "украинской провокацией"

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным снова призвал его освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Об этом сообщается на сайте французского лидера.

Макрон приветствовал соглашение о прекращении огня в Донбассе, достигнутое 27 декабря 2018 года, и призвал к его полной реализации.

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"Он также призвал Россию как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные после военно-морского инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе", - сказано в сообщении.

Тем временем пресс-служба Кремля описала разговор как "обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года".

Ранее в своем общем заявлении Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель потребовали от России предоставить всем кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив и немедленно освободить захваченных украинских моряков.

В ответ на это в МИД РФ призвали Макрона и Меркель не "учить Россию", а обратить внимание на "грубое нарушение Киевом прав человека".

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Теги: владимир путин, эмманюэль макрон, судно, керченский пролив, моряки
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