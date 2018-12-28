Меркель и Макрон: Украинские моряки должны встретить 2019-й дома

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России предоставить всем кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив и немедленно освободить захваченных украинских моряков. Об этом идет речь в совместном заявлении Меркель и Макрона, передает пресс-служба правительства Германии.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита для всех судов через Керченский пролив и немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков. Они должны иметь возможность праздновать грядущие праздники в кругу своих семей", - говорится в заявлении.

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Меркель и Макрон также приветствовали договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы об установлении режима тишины в период новогодних и рождественских праздников.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет военнопленных украинцев.

29 декабря с полуночи в Донбассе на линии столкновения начинает действовать режим тишины, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа.