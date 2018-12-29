В МИД РФ ответили Меркель и Макрону: Не "учите" Россию

Сергей Лавров (фото - Getty Images)

В МИД РФ призвали президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, которые призвали Россию освободить захваченных в плен украинских моряков, не "учить Россию", а обратить внимание на "грубое нарушение Киевом прав человека". Об этом сговорится в заявлении МИД РФ.

Касательно Керченского пролива в ведомстве страны-агрессора заявили, что "продолжают обеспечивать свободу судоходства в этом регионе", но с учетом "реальных рисков безопасности, угроз и возможных провокаций со стороны Украины и ее западных "друзей".

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"Вместо того, чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров по "нормандскому формату" обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад", - говорится в заявлении.

В качестве примеров таких "нарушений" в МИД РФ привели расследование против подозреваемого в госизмене главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также незавершенность расследования по убийствам на Майдане в 2014 году.

Кроме того, в Кремле традиционно увидели в Украине "наступление на права русских и русскоязычных".

Вчера в своем общем заявлении Меркель и Макрон потребовали от России предоставить всем кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив и немедленно освободить захваченных украинских моряков.