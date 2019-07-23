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Кремль вспомнил о выборах в Раду: увидел в них некую "надежду"

Кремль вспомнил о выборах в Раду: увидел в них некую "надежду" - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
23.07.2019, 11:09

Москва отметила "весомый результат" пророссийской партии ОПЗЖ, которая, как выразились в МИД РФ, "выступает за нормализацию отношений с Россией"

Внешнеполитическое ведомство страны-оккупанта РФ отреагировало на промежуточные результаты досрочных парламентских выборов в Украине, не упустив возможность в очередной раз рассказать об "экстремистах-националистах" и "терроре прошлой власти". Сообщение размещено на сайте МИД РФ.

В Кремле порадовались тому, что "националистические силы не получили широкой поддержки", а показатели Евросолидарности пятого президента Петра Порошенко, который годами был мишенью российской пропаганды, назвали "довольно скромным результатом".

"Группировка экстремистов из Свободы и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент", - пишут в МИД РФ.

По мнению российских властей, это свидетельствует о том, что "народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями". Москва считает прошедшие выборы "голосованием надежды".

Кремль посетовал на то, что Украина не пустила на выборы их наблюдателей и запретила голосование украинцев на территории России, и решил "внимательно наблюдать", как распорядится кредитом доверия победитель - партия Слуга народа.

По состоянию на 11:00 утра 23 июля ЦИК обработала 93,3% протоколов: ведет Слуга народа – 43,14%, затем идут Оппозиционная платформа/За життя - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,13% и Голос - 5,85%. ЦИК должен объявить финальные результаты не позднее 5 августа.

LIGA.net составила наглядную интерактивную инфографику по выборам с привязкой к карте Украины.

Смотрите также: Портреты электората топ-5 партий на выборах в Раду: инфографика

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