Кремль выслал норвежского дипломата – в ответ на высылку российского
28.08.2020, 14:52
Москва, Кремль (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)
Москва дала норвежскому дипломату три дня на то, чтобы покинуть страну
Россия высылает дипломата из посольства Норвегии в Москве на фоне шпионского скандала. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД РФ.
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В России посла объявили персоной non grata и дали три дня, чтобы покинуть страну. Шпионский скандал в МИД РФ назвали "недружественной акцией норвежских властей".
"28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Р. Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответа один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata", - говорится в заявлении.
- В субботу, 15 августа, в Осло во время встречи в пиццерии с российским дипломатом был арестован гражданин Норвегии Харшарн Сингх Татгар, его обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами РФ и разглашении государственной тайны. На допросе Татгар заявил, что передавал информацию российскому дипломату и получал от него деньги.
- Выходец из Индии, Татгар живет в Норвегии с 1997 года и получил гражданство страны. В 2012 году он начал работать в нефтегазовом департаменте DNV GL. Специализируется на 3D-печати, которая применяется в том числе и в нефтегазовой отрасли.
- 19 августа в Норвегии заявили, что страна высылает российского дипломата, который встречался с завербованным норвежцем. Имя высланного дипломата не сообщается, но в МИД Норвегии заявили, что он работал в торговом отделе посольства России.
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