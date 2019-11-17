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Кремль: Закон о Донбассе - не условие для нормандской встречи

Кремль: Закон о Донбассе - не условие для нормандской встречи - Фото
Дмитрий Песков (фото - EPA)
17.11.2019, 17:34

В то же время у Путина настаивают на согласовании закона о Донбассе с боевиками

Прямой взаимосвязи между встречей в нормандском формате и законом о статусе временно оккупированных территорий Донбасса нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российскому телеканалу.

Песков отверг предположение, что встреча лидеров нормандской четверки не состоится, пока по поводу закона о Донбассе не "возникнет ясность", но подчеркнул, что закон является "краеугольным". Также пресс-секретарь Владимира Путина повторил позицию страны-агрессора, что закон должен быть согласован с боевиками "ДНР" и "ЛНР".

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