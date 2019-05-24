Кремль замысловато ответил на участие "Путина" в шоу на Би-би-си

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В Кремле заявили, что Би-би-си не спрашивала у президента России Владимира Путина разрешения использовать его изображение для создания комедийного персонажа в новом телевизионном ток-шоу. Об этом пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"В данном случае у него есть своя позиция: он считает, что не он должен быть похож на эти карикатуры, а карикатуры должны быть похожи на него", - отметил Песков.

По словам секретаря, президент страны-оккупанта РФ "не читал и не читает книги про себя и не смотрит на себя ни шаржи, ни карикатуры".

Ранее ВВС анонсировало новое комедийное шоу с трехмерным мультипликационным президентом РФ в главной роли. Ток-шоу на канале BBC Two носит название "Вечер с Владимиром Путиным".

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