"Кто же так инаугурируется". Карикатура о Зеленском и Путине

Сегодня, 20 мая, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.
Карикатурист издания Deutsche Welle Сергей Ёлкин изобразил свое видение этой ситуации. На карикатуре Путин негодует, смотря инаугурацию Зеленского.
Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.
Он объявил о решении распустить Верховную Раду, а также предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".
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