"Кто же так инаугурируется". Карикатура о Зеленском и Путине

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Сегодня, 20 мая, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.

Карикатурист издания Deutsche Welle Сергей Ёлкин изобразил свое видение этой ситуации. На карикатуре Путин негодует, смотря инаугурацию Зеленского.

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Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

Он объявил о решении распустить Верховную Раду, а также предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

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