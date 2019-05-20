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20.05.2019, 18:15

"Кто же так инаугурируется". Карикатура о Зеленском и Путине

"Кто же так инаугурируется". Карикатура о Зеленском и Путине - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Сергей Ёлкин изобразил Путина, который негодует, смотря инаугурацию Владимира Зеленского

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Сегодня, 20 мая, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.

Карикатурист издания Deutsche Welle Сергей Ёлкин изобразил свое видение этой ситуации. На карикатуре Путин негодует, смотря инаугурацию Зеленского. 

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Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

Он объявил о решении распустить Верховную Раду, а также предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке". 

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, карикатура, инаугурация
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