"Не вешай мои портреты". Появилась карикатура на Зеленского

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский сегодня во время инаугурации попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты. Карикатурист издания Deutsche Welle Сергей Ёлкин показал свое видение этого призыва.

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Зеленский просил украинцев не делать из него "идола или икону". Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал он.

Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

Он объявил о решении распустить Верховную Раду, а также предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

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