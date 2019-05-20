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20.05.2019, 15:52

"Не вешай мои портреты". Появилась карикатура на Зеленского

"Не вешай мои портреты". Появилась карикатура на Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сергей Ёлкин по-своему интерпретировал призыв президента Украины

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Президент Владимир Зеленский сегодня во время инаугурации попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты. Карикатурист издания Deutsche Welle Сергей Ёлкин показал свое видение этого призыва.

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Зеленский просил украинцев не делать из него "идола или икону". Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал он.

Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

Он объявил о решении распустить Верховную Раду, а также предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке". 

Читайте также: Речь Владимира Зеленского на инаугурации: полный текст

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Теги: Владимир Зеленский, Сергей Елкин, карикатура
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