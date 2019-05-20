Зеленский: Хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих портретов

Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы украинцы делали из президента идола или икону. Об этом он заявил в своей речи на церемонии инаугурации.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал он.

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Сегодня в парламенте Зеленский принес присягу на верность украинскому народу. С этого момента он - официальный президент.

Также президент предложил правительству Владимира Гройсмана "не создавать проблем и написать заявление об отставке".

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